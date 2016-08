Vereinbarung über Waffenruhe auf den Philippinen unterzeichnet

Oslo.

Nach Friedensgesprächen in Oslo haben Regierung und Rebellen auf den Philippinen eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand unterzeichnet. In der Erklärung hätten sich beide Seiten zu einer dauerhaften Waffenruhe bekannt, teilte das norwegische Außenministerium mit. In dem Konflikt zwischen der Regierung in Manila und der Kommunistischen Partei der Philippinen sind nach Schätzungen seit den späten 1960er Jahren mehr als 40 000 Menschen ums Leben gekommen.

dpa