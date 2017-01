Verdi plant Protestaktionen in NRW-Landeseinrichtungen

Düsseldorf. Die Bürger müssen sich auf Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi plant in NRW in den nächsten Tagen zunächst innerbetriebliche Aktionen, mit denen Warnstreiks für die kommenden Wochen vorbereitet werden sollen, sagte ein Sprecher von Verdi NRW am Dienstag in Düsseldorf. Betroffen seien Universitätskliniken, Universitäten, Gerichte, Finanzämter, der Landesbetrieb Straßen.NRW, Landesämter und Bezirksregierungen. Mit Protestaktionen und Warnstreiks will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die zweite Verhandlungsrunde blieb am Dienstag in Potsdam ergebnislos. dpa/lnw