Verdächtiger im Mordfall Jaden stellt sich - weitere Leiche

Herne. Die Polizei hat den mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. in Herne gefasst und ist dabei auf einen weiteren Toten gestoßen. Das teilten die Ermittler mit. Der Festgenommene sei «zweifelsfrei als Marcel H. identifiziert» worden, hieß es weiter. Der 19-Jährige habe sich gestellt und von sich aus den Hinweis auf ein Feuer gegeben. Am Ort des Brandes sei eine Leiche gefunden worden. Die Polizei hatte zunächst von zwei Toten in der Wohnung gesprochen, berichtigte diese Angaben jedoch später. Der neun Jahre alte Jaden war am Montagabend in Herne erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. dpa