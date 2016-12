Verdacht wegen Waffenrechts: Sechs Männer festgenommen

Düsseldorf. Wegen des Verdachts waffenrechtlicher Verstöße haben Fahnder in Düsseldorf am Donnerstag sechs Männer festgenommen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Zu den Hintergründen der Aktion wollte eine Sprecherin zunächst nichts sagen. Bei den Festgenommenen handele es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 28 Jahren, heißt es in dem schriftlichen Bericht. Es sei niemand verletzt worden. Bei den Ermittlungen hätten sich «im Laufe des Tages» Hinweise auf ein Objekt und eine Wohnung im Stadtteil Oberbilk ergeben. Die Festnahmen seien aber in anderen Stadtteilen erfolgt. Für Freitag wurde ein weiterer Bericht angekündigt. dpa/lnw