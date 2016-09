Vater mit Sohn auf Diebestour: Polizeihund beißt Jungen

Essen.

Mit seinem zwölfjährigen Sohn ist ein Vater in Essen auf Diebestour gegangen. Ein Polizeihund stellte das Duo - und biss den Jungen in den Arm, wie die Polizei am Montag berichtete. Das Duo war Sonntag auf das Gelände eines Schrotthändlers eingestiegen. Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei, die zur Fahndung mit einem Diensthund anrückte. In einem Wald in der Nähe spürte der Hund Vater und Sohn auf. Bei der Festnahme wurde der Zwölfjährige gebissen. In einer Tasche hätten die beiden typisches Einbruchswerkzeug dabei gehabt. Der Junge kam ins Krankenhaus, wo ihn seine Mutter im Empfang nahm.

dpa/lnw