Vandalen zerstören in Bochum und Steinfurt 150 Autos

Bochum/Steinfurt. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Bochum 100 Autos demoliert - 74 allein auf dem Gelände eines Autohauses, die restlichen in den Stadtteilen Dahlhausen und Linden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden an den Fahrzeugen Scheiben zertrümmert und Außenspiegel abgetreten. Ein «Bild»-Reporter hatte darüber im Internetdienst Twitter berichtet.

Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 60 000 Euro. Eine Zeugin hatte in der Nacht drei dunkel gekleidete Jugendliche beobachtet. Die Fahndung blieb aber zunächst ohne Erfolg.

Auch in mehreren Städten im Kreis Steinfurt hatten Unbekannte am Wochenende Autos beschädigt. Sie schlugen laut Polizei in der Nacht zu Sonntag an rund 50 Autos und an einem Bagger die Scheiben ein, zerstörten Spiegel, zerkratzen den Lack und schlitzten die Plane eines Pkw-Anhängers auf. Von den Tätern fehlte am Montag noch jede Spur.

dpa/lnw