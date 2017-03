VRR: Tarife sollen einfacher werden

Gelsenkirchen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr will den Tarifdschungel weiter lichten. Aus den derzeit 130 unterschiedlichen Geltungsbereichen sollen höchstens 30 werden, erklärte VRR-Vorstand José Luis Castrillo am Mittwoch in Gelsenkirchen. So sollen in der Preisstufe C nur noch wenige großräumige Regionen angeboten werden. Die Preisstufen D und E sind bereits zusammengelegt worden. Im VRR koordinieren 16 Städte und sieben Kreise ihren öffentlichen Nahverkehr. Auch das in Preisstufen unterteilte Young-Ticket soll zum 1. August einem einheitlichen Azubi-Ticket weichen, kündigte Castrillo an.

Ferner steht von diesem Sommer an ein Experiment mit dem kilometerbasierten «eTarif» für das Smartphone an: Bei diesem checkt man mit seinem Handy bei Fahrtantritt ein und bei Beendigung aus - der Fahrpreis wird direkt abgebucht. Nach einer Testphase bis Sommer 2018 will der VRR dann entscheiden, ob dieser Tarif flächendeckend eingeführt wird.

2016 hatte der Verbund unter anderem schon ein nur online verfügbares Happy-Hour-Ticket für den Abend bis zum darauf folgenden Morgen eingeführt.

dpa/lnw