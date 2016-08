Urteil wegen Freiheitsberaubung: Lehrer geht in Berufung

Neuss.

Neuss. Der wegen Freiheitsberaubung in Neuss verurteilte Musiklehrer wird das Urteil angreifen. Sein Mandant werde die Verurteilung nicht akzeptieren und in die Berufung gehen, kündigte sein Anwalt Andreas Vorster aus Duisburg am Montag an.

Der Pädagoge soll mehrere Schüler im Klassenraum festgehalten haben. Das Amtsgericht Neuss sprach ihn deshalb in der vergangenen Woche wegen Freiheitsberaubung schuldig, beließ es aber bei einer Verwarnung mit Strafvorbehalt.

Der 50-Jährige müsse eine Fortbildung zum Umgang mit undisziplinierten Schülern absolvieren, andernfalls 1000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Urteil hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte es als bedenklich bezeichnet.

dpa/lnw