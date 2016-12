Urteil im Prozess um Raubmord von Rietberg

Bielefeld. Alles geplant? Oder lief der Überfall auf ein Brüderpaar in Rietberg im November 2015 aus dem Ruder? Das Landgericht Bielefeld verkündet am Freitag ein Urteil. Die Forderungen von Anklage und Verteidiger gingen zum Prozessende weit auseinander.

Rund 13 Monate nach einem Überfall auf ein Brüderpaar in Rietberg verkündet das Landgericht Bielefeld heute ein Urteil. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 47 und 49 Jahren wegen gemeinschaftlichen Mordes. Sie sollen im November 2015 zusammen mit einem bis heute flüchtigen Komplizen die Brüder in ihrem Haus in einer Bauernschaft in Ostwestfalen überfallen haben, um Geld zu erbeuten. Das ältere Opfer, ein 64-jähriger Mann, kam bei dem Angriff ums Leben.

Der Staatsanwaltschaft blieb bei seinem Mordvorwurf und verlangte für den 47-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe, für den 49-Jährigen 14 Jahre Haft wegen versuchten Mordes durch Unterlassen.

Die Verteidiger dagegen plädierten auf eine deutlich milder Freiheitsstrafe und im Fall des älteren Angeklagten aus Mangel an Beweisen für einen Freispruch. Er soll das Fluchtfahrzeug gefahren sein. Nach Ansicht des Verteidigers des 47-Jährigen war der Überfall aus dem Ruder gelaufen. Eine Tötungsabsicht habe nie bestanden. Zu den Tatvorwürfen hatten sich die Angeklagten im Prozess nicht geäußert. Sie sollen rund 700 Euro erbeutet haben. Im Haus versteckt fand die Polizei nach dem Überfall fast eine halbe Million Euro.

