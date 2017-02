Urteil im Kölner Mordprozess um Leiche im Wald erwartet

Köln. In einem Wald im oberbergischen Lindlar wurde im vergangenen Jahr eine Leiche gefunden. Ein 48-Jähriger musste wegen Mordes auf die Anklagebank. Jetzt erwartet er das Urteil.

Zwischen Freispruch und lebenslanger Haft muss das Kölner Landgericht am Prozess gegen einen 48 Jahre alten Mann entscheiden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen 30-Jährigen im Januar 2016 heimtückisch mit mehreren Messerstichen ermordet zu haben. Die Verteidiger sind hingegen der Überzeugung, ihr Mandant habe in Notwehr getötet. Sie forderten in ihren Plädoyers vergangene Woche einen Freispruch. Heute soll das Urteil verkündet werden.

Die Leiche des Opfers war im April 2016 von einem Reporter in einem Wald beim oberbergischen Lindlar gefunden worden. Ein Informant hatte ihm einen Tipp gegeben. Der Informant hatte sich zuvor schon an die Staatsanwaltschaft Köln gewandt, die dem Hinweis zunächst aber nicht nachging.

dpa/lnw