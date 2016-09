Urteil: Neues Halteverbot rechtzeitig überprüfen 

Münster.

Münster. Wer sein Auto rechtmäßig parkt, dann aber mehr als 48 Stunden in einem neu ausgeschilderten Halteverbot steht, muss für die Abschleppkosten aufkommen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Dienstag entschieden und eine Entscheidung aus der ersten Instanz bestätigt (Az.: 5 A 470/14).

In dem Streitfall hatte die Klägerin am 19. August 2013 ihr Auto in Düsseldorf geparkt und war am selben Tag in den Urlaub geflogen. Einen Tag später hatte ein Umzugsunternehmen mobile Halteverbotsschilder aufgestellt. Die Halteverbotszone sollte ab dem 23. August gelten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, die Frau musste zahlen.

Das Gericht betonte, dass der Aufwand für Dauerparker zumutbar sei, mindestens alle 48 Stunden den Standort zu überprüfen oder durch Freunde oder Nachbarn überprüfen zu lassen. Nach Auskunft einer Sprecherin sei die Rechtssprechung bundesweit zum zumutbaren Zeitrahmen allerdings unterschiedlich. Deshalb habe das OVG Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.

dpa/lnw