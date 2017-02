Ursache nach Brand in Saunaclub weiter unklar

Berlin. Die Ursache für den Brand in einem Berliner Saunaclub ist weiter unklar. Ein Brandkommissariat werde im Laufe des Tages die Spurensuche aufnehmen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Das verwinkelte Etablissement in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg hatte gestern Abend Feuer gefangen. Drei Männer waren dabei ums Leben gekommen. Die Todesopfer wurden noch in der Nacht in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein 48-Jähriger kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. dpa