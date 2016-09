Unterwegs mit dem roten Sofa: Horst Wackerbarths Fotos 

Düsseldorf.

Düsseldorf. Das rote Sofa lässt dem Fotokünstler Horst Wackerbarth (66) nicht los. Seit fast 40 Jahren fotografiert der Wahl-Düsseldorfer Prominente und «Alltagsmenschen» auf einer roten Couch. Manchmal überlässt er das Möbelstück auch wilden Tieren. In mehr als 50 Länder und bis an den Polarkreis reiste Wackerbarth mit dem roten Sofa. «Das Sofa ist Fluch und Segen zugleich», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Das NRW-Forum in Düsseldorf zeigt von Samstag bis zum 30. Oktober die Retrospektive «Wackerbarth: heimat.nrw». Zu sehen sind mehr als 200 Werke - nicht nur mit dem berühmten roten Sofa, sondern auch aus Wackerbarths künstlerischen Anfängen. Im Zentrum der Ausstellung steht das Projekt «heimat.nrw» zum 70. Geburtstag des Landes.

Zwei Jahre reiste Wackerbarth durch NRW und stellte sein rotes Sofa an bekannten und unbekannten Orten auf. Er fotografierte eine verschleierte muslimische Studentin unter dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, eine jesidische Flüchtlingsfamilie vor den Externsteinen, eine Hindu-Familie zwischen einem Schlachthof und Kraftwerkschloten nahe der A2 bei Hamm-Uentrop. Aber auch Graffiti-Sprayer, Fußball-Ultras und sogar Mastschweine standen auf dem roten Sofa. «Ich hätte gar nicht weit fahren müssen», stellte der weit gereiste Fotograf fest. «Weil du in einem so kleinen Zipfel inzwischen die ganze Welt findest.»

