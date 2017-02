Unterstützung für Flüchtlinge

Elsa versteht kein deutsch. Sie wurde in einem Land geboren, das Eritrea heißt und in Afrika liegt. Dort landen viele Menschen völlig ohne Grund im Gefängnis, weil die Regierung das so will. Deswegen ist Elsa gemeinsam mit ihrer Tochter Heremela vor vier Jahren geflohen. Sie hatten einen weiten Weg über das Meer, bevor sie in Deutschland ankamen. Aber hier verstanden sie kein einziges Wort.

Heremela ist inzwischen 14 Jahre alt und kann ganz gut englisch sprechen. Aber sie geht den ganzen Tag über in eine Schule nach Dortmund. Dann macht sie sich immer große Sorgen um ihre Mutter. Denn Elsa versteht kein Wort und muss oft zum Arzt. Und da kommt Jennifer Patzelt ins Spiel. Sie ist selber Mutter, lebt in Unna und möchte helfen.

Und deswegen begleitet sie Elsa zum Arzt und zu einem Sprachkurs, wo sie deutsch lernt. Die beiden sprechen zwar nicht die selbe Sprache, aber sie verständigen sich trotzdem. Elsa freut sich über die Hilfe. Und Jennifer Patzelt freut sich, dass sie helfen kann. Denn die Unnaerin findet, dass es wichtig ist, Flüchtlinge beim Einleben in ihrer neuen Heimat zu unterstützen. Gemeinsam haben sie einen großen Traum: Sie möchten gerne für Elsa und Heremela eine neue Wohnung finden.