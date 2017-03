Unternehmer dringen auf wirtschaftsfreundlichere Politik

Düsseldorf. Wenige Monate vor der Landtagswahl dringen die Unternehmer in Nordrhein-Westfalen auf eine wirtschaftsfreundlichere Ausrichtung der Landespolitik. «Die Landtagswahl ist eine Richtungsentscheidung», sagte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände (Unternehmer NRW), Arndt Kirchhoff, bei einem «Aschermittwoch-Pressegespräch» in Düsseldorf. Die Wirtschaftspolitik müsse wieder mehr Gewicht bei allen Entscheidungen bekommen und dürfe nicht von Fragen der Inneren Sicherheit oder dem Thema sozialer Gerechtigkeit an den Rand gedrängt werden.

«Eine starke Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne eine starke Wirtschaft ist alles nichts», sagte Kirchhoff. Nordrhein-Westfalen sei in den vergangenen Jahren sowohl beim Wirtschaftswachstum, als auch bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vergleich mit anderen Bundesländern immer weiter zurückgefallen. Ein Grund dafür sei die wenig wirtschaftsfreundliche Politik. Hier müsse dringend umgesteuert werden. Noch sei das wirtschaftliche Fundament in NRW gut. Doch damit es nicht weiter abbröckele, müsse im Land ein industrie- und arbeitsplatzfreundliches Klima geschaffen werden.

dpa/lnw