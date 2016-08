Union will Einbruchskriminalität härter bestrafen lassen

Berlin.

Berlin.

Als Reaktion auf den drastischen Anstieg von Wohnungseinbrüchen dringt die CDU/CSU auf schärfere Strafen für diese Delikte. «Die Union will, dass Einbruch jetzt als Verbrechen eingestuft wird. Gleichgestellt mit Raub. Dann gilt eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis», sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der «Bild am Sonntag». Die Union will laut Kauder den Bürgern auch stärker helfen, ihre Wohnungen und Häuser sicherer zu machen. Sie sollen für neue Schlösser schon ab einer Summe von 500 Euro und nicht wie bisher ab 2000 Euro staatlich bezuschusst werden.

dpa