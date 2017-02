Union-Trainer hofft gegen Bielefeld auf Wiedergutmachung

Berlin. Der 1. FC Union peilt am 20. Spieltag der 2. Bundesliga den sechsten Heimsieg an. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es für die Berliner auch um Wiedergutmachung für das Hinspiel. Das spektakuläre 4:4 gegen Arminia Bielefeld am 28. August war für Union die Partie in dieser Saison, in der es die meisten Gegentreffer gab. «Wir hatten bei gefühlten 45 Grad trotz eines 1:3-Rückstandes Punkte liegen lassen. Die Punkte wollen wir uns am Sonntag zurückholen», sagte Keller am Freitag.

Die seit drei Partien ungeschlagene Union-Elf muss zwangsläufig auf einer Position verändert werden, weil Innenverteidiger Toni Leistner gesperrt ist. Der Abwehrchef hatte am vergangenen Sonntag beim 0:0 beim starken Neuling Dynamo Dresden die fünfte Verwarnung gesehen.

Für Fabian Schönheim kommt eine Kadernominierung wohl noch zu früh, obwohl der Innenverteidiger seine langwierigen Adduktorenprobleme überstanden zu haben scheint und wieder im Mannschaftstraining steht. «Es wird schwierig. Fabian hat erst zwei Einheiten mitgemacht. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob er dabei sein wird», sagte Keller. Zum Spiel gegen den Drittvorletzten aus Bielefeld, der sich in der Winterpause mit dem Unioner Sören Brandy verstärkt hat, werden im Stadion An der Alten Försterei rund 20.500 Besucher erwartet.

dpa