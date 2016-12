Essen. Bei einem Unfall mit einem Müllwagen ist ein Fußgänger am Freitagmorgen in Essen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück im Essener Stadtteil Schonnebeck. Zur Unfallursache und der Identität des Toten war am Morgen noch nichts bekannt. dpa/lnw