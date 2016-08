Unfall mit Kehrmaschine

Eine Kehrmaschine der Stadt war in einen Unfall verwickelt. Ein Autofahrer ist auf sie aufgefahren. Er hatte offenbar eine Art Schwächeanfall und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen. Vermutlich völlig ungebremst fuhr er auf die Kehrmaschine auf. Sein Wagen musste danach abgeschleppt werden. Aber auch der Mann selbst kam ins Krankenhaus. Wenn jemand am Steuer ohnmächtig wird, sollte er in jedem Fall von einem Arzt untersucht werden.

Kehrmaschinen, mit denen die Stadtbetriebe auf Unnas Hauptstraßen unterwegs sind, sind mittelgroße Lastwagen mit einem Spezialaufsatz. Sie wiegen so viel wie mehrere Autos. Der Maschinenbediener hat den Unfall vor allem durch einen Knall bemerkt, als der deutlich leichtere Wagen auf seine Maschine prallte.

Die „Besenwagen“ sind übrigens nicht nur deshalb unterwegs, damit Unna sauberer ist. Sie kehren auch die Rinnsteine an den Straßenrändern aus, über die Regen in die Gullis der unterirdischen Entwässerungsrohre fließen kann. Abfälle und herabgefallenes Laub könnten diese Rinnen verstopfen, wenn nicht gekehrt wird. Dann könnte es unkontrollierte Überschwemmungen geben. Vielleicht läuft das Wasser, das auf der Fahrbahn einer Straße landet, dann in einen Keller.