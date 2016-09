Unfall auf A30: Mann wird aus Auto geschleudert und stirbt

.

Ein 48 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 zwischen den Anschlussstellen Ibbenbühren und Ibbenbühren West ums Leben gekommen. Der Mann aus Lotte (Kreis Steinfurt) war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto krachte mit hohem Tempo erst gegen die rechte Leitplanke, schleuderte dann gegen die Mittelleitplanke und wieder zurück gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Mann aus dem Auto geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die A30 in Richtung Niederlande war vier Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

dpa/lnw