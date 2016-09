Unbekannter überfällt Supermarkt in Essen und flüchtet

Essen.

Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in Essen überfallen und ist mit seiner Beute geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrohte der etwa 20 bis 25 Jahre alte Maskierte die 27-jährige Kassiererin am Donnerstagabend in dem Discounter im Stadtteil Überruhr-Holthausen mit einer gezogenen Pistole und forderte Geld. Mit der Waffe, bei der es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um eine Schreckschuss-Pistole handelte, schoss er in Richtung Decke. Zu der genauen Höhe der Beute wollte die Polizei keine Angaben machen.

dpa/lnw