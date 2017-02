Unbekannter sprengt Geldautomat in Bochum

Bochum. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag im Bochumer Stadtteil Querenburg einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner einen lauten Knall gehört und einen dunkel bekleideten Mann bei der Flucht beobachtet. Durch die Explosion wurde auch ein Kontoauszugsdrucker und die Decke des Gebäudes stark beschädigt. Ob der Täter mit Beute fliehen konnte, blieb laut Mitteilung offen.

Seit Jahresbeginn gab es bereits mehre Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen, so im Kreis Wesel, in Duisburg und Recklinghausen. Im vergangenen Jahr registrierte das Landeskriminalamt insgesamt 136 gewaltsame Angriffe auf Geldautomaten.

dpa/lnw