Unbekannter Stoff löst Atemwegsreizungen aus

Plettenberg.

Ein unbekannter chemischer Stoff hat bei mehreren Menschen in einem Industriebetrieb starke Atemwegsreizungen und Brechreiz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, lag am Dienstagabend im Pförtnerhaus des Betriebs in Plettenberg (Märkischer Kreis) plötzlich ein stark ätzender Geruch in der Luft. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Geruch aber bereits verflüchtigt, so dass unklar blieb, um welchen Stoff es sich gehandelt hatte. Ein Notarzt behandelte zwei Pförtner vor Ort, einer von beiden wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa/lnw