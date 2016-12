Neuss. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Neuss gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach Angaben von Zeugen flüchteten zwei maskierte Personen in einem Auto. In diesem Jahr wurden in NRW mehr als 130 Geldautomaten gesprengt, das sind rund doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. dpa/lnw