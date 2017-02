Unbekannte auf Gemälden

Maria Buschulte hat in ihrem Leben mehr als 1000 Bilder gemalt. Manchmal zeichnete sie Blumensträuße und manchmal entdeckte sie in der Stadt interessante Gesichter. Dann sprach sie die Menschen an und fragte, ob sie sie malen dürfe. Viele sagten ja.

Die Künstlerin aus Unna ist vor drei Jahren gestorben und damals fanden ihre Kinder viele dieser Bilder. Und sie fragten sich: Wer sind bloß diese Menschen? Jetzt machen sie sich auf die Suche. Im Katharinen-Hospital in Unna wird am Mittwoch eine Ausstellung eröffnet mit Bildern von Maria Buschulte. Und dann sind alle Menschen aus der ganzen Stadt aufgerufen, sich die Gesichter auf den Bildern ganz genau anzusehen. Wenn sie jemanden erkennen, sollen sie die Namen in eine Liste schreiben. Die meisten der Bilder sind allerdings schon viele Jahre alt, deswegen ist die Suche gar nicht so einfach.

Bis April sind die Kunstwerke im Hospital zu sehen. Und wen es interessiert, der kann dort auch noch andere Bilder der Malerin entdecken. Die wurden bisher noch nicht ausgestellt, denn meistens interessierten sich die Menschen mehr für die Werke ihres berühmten Ehemanns: Wilhelm Buschulte.