Umstrittenes Referendum: Türken in NRW haben die Wahl

Köln. In Nordrhein-Westfalen können sich rund 500 000 Wahlberechtigte mit türkischem Pass von Montag an (09.00 Uhr) am Referendum in der Türkei beteiligen. Die Wahllokale sind 14 Tage lang geöffnet. Bis zum 9. April stimmen die in Deutschland lebenden Türken darüber ab, ob die Machtbefugnisse von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wachsen sollen oder nicht.

In NRW ist die Stimmabgabe an vier Standorten möglich: In den Generalkonsulaten Köln/Hürth, Düsseldorf und Münster und sowie in einem Wahllokal in Dortmund. Deutschlandweit sind gut 1,4 Millionen Türken wahlberechtigt.

Über Wochen hinweg hatten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu einem heftigen Streit mit Ankara geführt. Trotz Nazi-Vergleichen und Verbalattacken von Erdogan und türkischen Ministern hatte die Bundesregierung der Abstimmung auf deutschem Boden zugestimmt. Auch die Polizei ist gerüstet und hat zum Teil mehr Personal abgestellt.

dpa/lnw