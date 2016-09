Umfrage: Zwei Drittel für Olympische Spiele in NRW

Düsseldorf.

Düsseldorf. Zwei Drittel der Bürger in Nordrhein-Westfalen sind einer Umfrage zufolge für Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen. Die weitaus meisten Befragten seien zudem für eine Austragung in der gesamten Rhein-Ruhr-Region mit Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet, berichtet die «Rheinische Post» (Samstagsausgabe).

In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mentefactum hätten sich 68 Prozent der Befragten für Olympische Spiele in NRW ausgesprochen, 25 Prozent seien dagegen und 7 Prozent hätten sich enthalten. Ebenfalls 68 Prozent hätten sich für die gesamte Rhein-Ruhr-Region als Austragungsort ausgesprochen.

In der nordrhein-westfälischen Landespolitik wird derzeit intensiv über eine mögliche Bewerbung um Olympische Spiele diskutiert. Am kommenden Donnerstag berät der Landtag über das Thema.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die Initiative von Nordrhein-Westfalen begrüßt, wird sie aber nicht unterstützen. «Die jüngere Vergangenheit hat uns aber auch gelehrt, dass die Mehrheit der Menschen vor Ort nicht oder nur bedingt dafür zu gewinnen ist», hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann gesagt.

Der Bewerbungsprozess für die Sommerspiele 2028 beginnt 2019. Vergeben werden sie von der Session des Internationalen Olympischen Komitees 2021.

dpa/lnw