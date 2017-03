Umfrage: Riesenmehrheit findet Raserurteil gut

Berlin. Die bundesweit erste Verurteilung zweier Autoraser wegen Mordes trifft einer Umfrage zufolge bei den Erwachsenen in Deutschland auf breite Zustimmung. Fast 90 Prozent antworteten in einer YouGov-Umfrage zustimmend, dass das Strafmaß für das Vergehen richtig sei. «Auf jeden Fall» sagten 70 Prozent, «Eher ja» 18 Prozent. «Auf keinen Fall» richtig sagten demnach nur 3 Prozent. Zwei Männer waren am Montag für ihr Rennen am Berliner Ku'damm, bei dem ein Unbeteiligter starb, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. dpa