Umfrage: Mehrheit der Deutschen empfindet Wechselstimmung

Berlin. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl gibt es eine Wechselstimmung in Deutschland. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des «Stern» glaubt eine Mehrheit von 59 Prozent der Befragten, dass sich ein Großteil der Deutschen einen Wechsel in der Führung der Bundesregierung wünsche. Bei der Frage nach der Wunschkoalition gehen die Präferenzen allerdings auseinander. 19 Prozent sprachen sich für Rot-Rot-Grün aus, 18 Prozent der Wahlberechtigten bevorzugen ein Bündnis von CDU/CSU, Grünen und FDP. Den meisten Deutschen - nämlich 30 Prozent - wäre allerdings eine große Koalition am liebsten. dpa