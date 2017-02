Umfrage: 60 Prozent der Deutschen für Verbleib in der EU

Brüssel. Rund zwei von drei Deutschen würden einer Umfrage zufolge bei einer Volksabstimmung für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 60 Prozent der Befragten an, bei einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft dafür stimmen zu wollen, in der EU zu bleiben. 26 Prozent der Befragten würden hingegen dagegen votieren. Im Vergleich mit Dänemark, Schweden und Finnland liegt die Zustimmung in Deutschland am höchsten. dpa