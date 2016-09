Ludwigsfelde.

Ludwigsfelde.

Die Polizei hat ein ungewöhnliches Drogenversteck durchschaut - und in einem Überraschungsei Speed und Cannabis gefunden. Die Beamten entdeckten die Drogen gestern bei der Kontrolle eines 28-Jährigen in Ludwigsfelde, wie die Polizei heute mitteilte. Die Rauschmittel waren in einer kleinen gelben Plastikkugel versteckt. Gegen den Besitzer wurde Anzeige erstattet. Das Überraschungsei samt Inhalt wurde sichergestellt.

dpa