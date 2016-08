Überfall auf Brüder in Rietberg: Prozessauftakt

Bielefeld.

Bielefeld. Die Brutalität sorgte für Entsetzen, ein Opfer des Überfalls schleppte sich schwer verletzt zu den Nachbarn. Sein Bruder überlebte die Tat in dem abgelegen Haus in Ostwestfalen nicht. Es ging um viel Geld. Jetzt beginnt der Prozess am Landgericht in Bielefeld.

Knapp zehn Monate nach einem brutalen Raubmord auf dem Hof des Hauses eines Brüderpaares in Rietberg beginnt heute der Prozess gegen zwei angeklagte Männer. Sie müssen sich am Landgericht Bielefeld wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Ein dritter Verdächtiger ist flüchtig. Gemeinsam sollen sie ein älteres Brüderpaar überfallen, gefesselt und gequält haben, um an ihr Geld zu kommen. Davon hielten sie jede Menge versteckt: Bei den Ermittlungen fand die Polizei fast 400 000 Euro in bar. Den Ort des Verstecks hatten die Opfer ihren Angreifern nicht verraten.

Die zwei Geldkassetten fanden die Ermittler in dem abgelegenen Haus. Eine der beiden Schatullen war so gut versteckt, dass die Polizei sie nur mit Hilfe eines speziell ausgebildeten Schnüffelhundes aus Bayern finden konnte. Das 64-Jährige Opfer starb, sein ein Jahr jüngerer Bruder konnte sich schwer verletzt zu den Nachbarn retten. Bis Anfang Dezember sind 13 weitere Verhandlungstage angesetzt.

dpa/lnw