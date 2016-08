Über 200 Ballonteams zur Montgolfiade in Warstein erwartet

Warstein.

Warstein. Bunte Ballons am blauen Himmel. Darauf hoffen die Veranstalter der Warsteiner Internationalen Montgolfiade. Zum größten jährlichen Ballonfahrer-Treffen Europas werden in diesem Jahr 207 Heißluftballone und bis zu 200 000 Besucher erwartet. «Das Wetter ist natürlich für uns die wichtigste Voraussetzung», sagte Chef-Organisator Hermann Löser am Montag. Die Wetteraussichten für das Auftakt-Wochenende des Ballon-Festivals (2. bis 11. September) seien bislang sehr gut. Im vergangenen Jahr hatte die Montgolfiade 80 000 Zuschauer auf das Startgelände in Warstein gelockt.

Optische Höhepunkte sind die Massenstarts der Heißluftballone am frühen Morgen und am Abend. «Wir fahren ja außerhalb der Thermik, deshalb haben wir nur diese Zeitfenster», sagte Löser. Publikums-Magnete des Festes sind auch fünf «Night-Glows», bei denen die am Boden fixierten Hüllen in der Dunkelheit mit ihren Brennern zum Leuchten gebracht werden.

Außerdem haben sich nach Auskunft von Löser 31 Heißluftballon-Sonderformen angemeldet. «Das sind alte Bekannte wie die Orient-Express-Lok oder unsere Sonnenblume», sagte er. Aber es gebe auch neue Sonderformen wie einen überdimensionalen Federball oder einen Tankwart mit einem 50 000 Liter Heißluft fassenden Reservekanister.

dpa/lnw