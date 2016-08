Über 1000 Polizisten sollen Kurden-Demonstration schützen

Köln.

Köln. Zwei Demonstrationen in Köln werden die Polizei am Wochenende massiv beschäftigen: Ein Protest von bis zu 30 000 Kurden am Samstag soll von mehr als 1000 Polizisten geschützt werden. Gleichfalls mehr als 1000 Polizisten sollen am nächsten Tag einen Demonstrationszug der rechtsextremistischen Partei Pro NRW abschirmen. Zeitgleich findet eine Kundgebung linksgerichteter Gegendemonstranten statt.

Wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte, verzichten die Kurden auf einen ursprünglich geplanten Demonstrationszug. Stattdessen versammeln sie sich am Rheinufer. Polizeipräsident Jürgen Mathies sagte, er werde «weder verbotene Propaganda noch eine erkennbare Gefahr für die Sicherheit in der Stadt» hinnehmen.

Die Demonstration wird von der Vereinigung Nav-Dem mitorganisiert. Der Verfassungsschutz stuft diese als Dachorganisation von Gruppen ein, die der als terroristisch geltenden verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) nahestehen.

Die Nav-Dem teilte am Dienstag mit, die Demonstration richte sich unter anderem gegen das «diktatorische Vorgehen» des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan seit dem gescheiterten Putschversuch und den Angriff der Türkei auf kurdische Milizen in Syrien.

Bereits Ende Juli hatte eine Demonstration von mehreren zehntausend Türken mit vier Gegenkundgebungen die Kölner Polizei vor Herausforderungen gestellt. Es war friedlich geblieben, ein starkes Polizeiaufgebot hatte Zusammenstöße zwischen Demonstranten aus den unterschiedlichen Lagern verhindert.

