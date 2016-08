USA: Türkei muss bei Putsch-Aufarbeitung Recht und Gesetz achten

Washington.

Washington.

Die USA fordern die Türkei erneut auf, bei der Aufarbeitung des gescheiterten Staatsstreichs das Gesetz, die Menschenrechte und internationale Vereinbarungen zu beachten. Der Sprecher des US-Außenministeriums nannte in Washington namentlich die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit. Zuvor war er nach der Haltung der USA zu neuerlichen Verhaftungen von Journalisten in der Türkei gefragt worden. Sie beobachteten das so genau wie möglich, sagte Kirby. Die Position der USA und entsprechende Bitten an die Regierung in Ankara hätten sich keinen einzigen Tag geändert.

dpa