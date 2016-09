USA und Russland einig über Waffenruhe in Syrien ab Montag

Genf.

Genf.

Die USA und Russland haben sich auf einen Plan zur Durchsetzung einer Waffenruhe in Syrien und für eine politische Lösung des Konflikts geeinigt. Die Feuerpause soll vom kommenden Montag an gelten. Das gaben die Außenminister beider Länder, John Kerry und Sergej Lawrow, in Genf bekannt. Kerry sprach von einem möglichen Wendepunkt in dem Konflikt, sofern die getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Dies werde die humanitäre Versorgung notleidender Menschen durch Hilfsorganisationen ermöglichen und zudem den Weg zu neuen Friedensgesprächen ebnen.

dpa