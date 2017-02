USA laut Medienberichten vor neuen Sanktionen gegen Iran

New York. Die US-Regierung will Medienberichten zufolge bald neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das geschehe möglicherweise schon heute, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf beteiligte Personen. Demnach soll sich die Maßnahme gegen iranische Einrichtungen richten, die am Raketenprogramm beteiligt sind oder Gruppen unterstützen, die die USA als terroristisch einstuft. Am vergangenen Wochenende hatte der Iran nach einem Medienbericht erstmals einen selbst hergestellten Marschflugkörper getestet. dpa