US-Medien: Carrie Fisher nach Herzvorfall im Krankenhaus

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Carrie Fisher soll nach Berichten von US-Medien einem Herzanfall in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die «Star Wars»-Darstellerin habe auf dem Rückflug von London nach Los Angeles einen Herzanfall erlitten, wie die «Los Angeles Times» unter Berufung auf Notdienst- Mitarbeiter berichtete. Sie sei in Los Angeles sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Fisher ist vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der «Star Wars»-Serie bekannt. dpa