US-Heimatschutzminister: Einreisestopp kommt erst nach Übergangsphase

München. Der angekündigte neue Einreisestopp in die USA wird laut US-Heimatschutzminister John Kelly erst nach einer gewissen Übergangsphase vollständig gelten. Wer im Flieger in die USA sitze, während der neue Erlass in Kraft trete, der dürfe dann dennoch einreisen, sagte Kelly auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch bereits erteilte Visa und die Arbeitserlaubnis Greencard würden ihre Gültigkeit behalten. Nach dem gerichtlich gestoppten Erlass zum Einreisestopp von Staatsangehörigen aus sieben überwiegend islamischen Ländern hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, bald eine neue Order erlassen zu wollen. dpa