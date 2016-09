UN-Sicherheitsrat ruft Sondersitzung zu Nordkorea ein

New York.

New York.

Nach dem Atomwaffentest Nordkoreas will der UN-Sicherheitsrat noch heute in New York zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das Treffen soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Nordkorea hatte zuvor den zweiten Atomtest in diesem Jahr vermeldet. Ziel des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist es, Atomraketen zu entwickeln, die selbst die USA erreichen können. US-Präsident Barack Obama drohte mit «ernsthaften Konsequenzen» für Nordkorea.

dpa