UN-Chef Ban kritisiert Atomtest Nordkoreas scharf

New York.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den erneuten Atomtest Nordkoreas scharf kritisiert. «Das ist schon wieder eine dreiste Verletzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats», sagte Ban im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. «Diese inakzeptable Handlung gefährde Frieden und Sicherheit in der Region. Ban rief die nordkoreanische Regierung zu einem Kurswechsel und den UN-Sicherheitsrat zum Handeln auf.

dpa