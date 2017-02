UHC-Frauen und Kölner Männer gewinnen Hallenhockey-Titel

Mülheim an der Ruhr. Die amtierenden Feldhockey-Meister sind nun auch die neuen Hallen-Champions. Sowohl die Frauen des UHC Hamburg als auch die Männer von Rot-Weiss Köln krönten sich beim Final Four in Mülheim an der Ruhr im Penaltyschießen zum Titelträger.

Die Damen des Uhlenhorster HC aus Hamburg und die Herren von Rot-Weiss Köln haben die Titel bei den 56. deutschen Hallenhockey-Meisterschaften gewonnen. Damit haben beide nach den Siegen bei der Feldhockey-DM 2016 das Double perfekt gemacht. Der UHC setzte sich am Sonntag im Endspiel in Mülheim an der Ruhr mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen den Hamburger Stadtrivalen Harvestehuder THC durch. Im Anschluss gewann Köln das Herren-Finale vor 2500 Zuschauern ebenfalls nach Penaltyschießen mit 2:1 gegen den Mannheimer HC.

Matchwinner bei den Rheinländern war Marco Miltkau, der den entscheidenden Versuch verwandelte. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (0:1) gestanden. Für den Hallen-Rekordmeister ist es nach zuletzt drei verlorenen Hallen-Endspielen in Serie der zehnte Titel. «Die Jungs haben eine enorme Nervenstärke bewiesen, das ist extrem beeindruckend», sagte Kölns Trainer André Henning. «Beide Mannschaften haben sich hier richtig plattgemacht.»

Die Entscheidung bei den Damen besorgte Katharina Otte. «Wir wussten, dass es extrem eng wird und sind jetzt einfach nur glücklich», meinte die Nationalspielerin, die den Hanseatinnen damit den zweiten Hallen-Titel nach 2014 sicherte. Trainer Claas Henkel sagte zum Double-Erfolg: «Das zeigt unsere Qualität. Wir haben heute bewiesen, dass die Mannschaft kämpfen, kratzen und beißen kann, wenn es drauf ankommt.» Schließlich hatte der UHC beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit eine 4:2-Führung in der Schlussphase noch verspielt.

In den Damen-Halbfinals am Samstag hatte sich der UHC mit 3:1 (1:0) gegen den in dieser Saison bis dato ungeschlagenen Vorjahresfinalisten Düsseldorfer HC durchgesetzt. Der HTHC besiegte den Titelverteidiger Mannheimer HC mit 4:3 (1:2). Bei den Herren gewann Köln nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit mit 2:1 im Penaltyschießen gegen Harvestehude. Mannheim bezwang den Club an der Alster mit 4:3 (2:1).

dpa/lno