U-Ausschuss nimmt umstrittene Abgas-Messungen ins Visier

Berlin.

Der neue Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages nimmt zum Start in die inhaltliche Arbeit umstrittene Messverfahren ins Visier. Mehrere Sachverständige sollen über Abgas-Tests im Labor und auf der Straße informieren. Weiteres Thema sollen Folgen von Stickoxid-Emissionen auf Gesundheit und Umwelt sein. Der von der Opposition beantragte Ausschuss soll klären, was die Bundesregierung seit 2007 in Bezug auf Abgasregeln unternommen hat und wann sie von Manipulationen erfuhr. Volkswagen hatte eine verbotene Software eingesetzt, was zum Diesel-Skandal führte.

