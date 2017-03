U-Ausschuss Amri vernimmt erste Zeugen: BKA-Chef geladen

Düsseldorf. Ein Untersuchungsausschuss unter Zeitdruck. In zwei Monaten wird der NRW-Landtag gewählt. Bis dahin wollen die Abgeordneten Vorgeschichte und Folgen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt durchleuchten.

Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Amri vernimmt heute die ersten Zeugen. In den zwei Monaten bis zur Landtagswahl will der Ausschuss klären, warum der als islamistische Gefährder eingestufte Tunesier Anis Amri sich in Deutschland frei bewegen und am 19. Dezember in Berlin einen Anschlag mit zwölf Toten verüben konnte.

Als erste Zeugen sind der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, und der ehemalige Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise geladen. In den nächsten Wochen sollen Spitzenvertreter weiterer Sicherheitsbehörde von Bund und Land folgen.

Amri war in NRW gemeldet und als Asylbewerber abgelehnt worden. Er nutzte mehr als ein Dutzend gefälschte Identitäten, war in der Drogenszene aktiv, wurde observiert und war sogar kurz in Abschiebehaft.

dpa/lnw