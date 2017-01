Twitter verbietet Bananensprayer Anti-Trump-Bild

Köln. Twitter hat dem als Bananensprayer bekannten Künstler Thomas Baumgärtel die Verbreitung eines Anti-Trump-Bildes untersagt. Auf dem Bild wird Trump als Affe mit einer Banane im Mund dargestellt. Baumgärtel wollte das Bild - das einem Sammler aus dem Ruhrgebiet gehört - für eine Kampagne auf Twitter Ads benutzen. Der Kurznachrichtendienst lehnte dies unter Hinweis auf die Richtlinien zu «Hass, heikle Themen und Gewalt» jedoch ab.

Baumgärtel reagierte empört. Es könne ja sein, dass es um einen Irrtum gehe. Sollte dem aber nicht so sein, betrachte er den Fall als Zensur und Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit. «Da wird mir Angst und Bange», sagte der 56 Jahre alte Graffiti-Künstler am Montag in Köln. Am Freitag sei Trump vereidigt worden, und drei Tage später dürfe man sich schon nicht mehr über ihn auf Twitter lustig machen. Vielleicht liege es ja daran, dass Trump selbst fleißig twittere. Twitter lehnte einen Kommentar dazu ab.

dpa