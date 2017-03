Turnhalle wird zum Dschungel

In einen Dschungel verwandelte sich gestern Nachmittag die Doppelturnhalle der Grundschule am Friedrichsborn in Königsborn. Einmal im Jahr findet an der Schule ein Sport- und Spielnachmittag statt. Zu dem sind nicht nur die Schulkinder, sondern auch ihre Geschwister eingeladen. Das Zauberwort heißt dann Bewegung – und dabei kann eine gewöhnliche Turnhalle ganz schnell zu einer richtigen Abenteuerlandschaft werden.

Dieses Jahr hieß das Motto Dschungel. Die Schulkinder selbst hatten jede Menge Deko gebastelt, mit der die Halle geschmückt worden war. Schlingpflanzen, Bilder von Affen und bunte Papageien hingen an den Wänden. Und die Lehrer sorgten mit der Hilfe von Sportgeräten dafür, dass es Hindernisse gab, über die man klettern oder rutschen musste. Und Aufgaben, die gelöst werden mussten.

Von Langeweile war zwei Stunden lang keine Spur zu finden. Im Gegenteil: In der Halle war richtig was los. Und wer Hunger bekam, der konnte am Buffet leckere Sachen essen. Passend zum Thema Dschungel gab es zum Beispiel Bananen und Annanas. Traurig waren alle, als die Zeit um war – doch nächstes Jahr gibt es wieder etwas Neues.