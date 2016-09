Turbo-Abi bleibt - Keine Kehrtwende an Gymnasien vor 2018

Düsseldorf.

Das umstrittene Turbo-Abitur in acht NRW-Gymnasialjahren bleibt zunächst. An den nordrhein-westfälischen Gymnasien werde es weder im laufenden noch im nächsten Schuljahr strukturelle Veränderungen geben, stellte Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf klar. Die Politikerin konkretisierte aber ihre Vorstellungen, mittelfristig zu flexibleren Lernzeiten für Kinder an allen Schulformen zu kommen. Denkbar seien mehrere Modelle - von täglichen individuellen Lernzeiten über zwei unterschiedlich lange Gymnasialzüge in die Oberstufe bis zu einer sogenannten Brückenklasse 10. Vor der Landtagswahl im Mai sollen aber keine entsprechenden Veränderungen mehr umgesetzt werden.

dpa/lnw