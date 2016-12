Tui übernimmt Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett

Baden-Baden. Der Tourismuskonzern Tui übernimmt den Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett. L'Tur-Gründer Karlheinz Kögel gebe seinen Anteil von 20 Prozent ab, wie der Gründer des Reiseanbieters mit Sitz in Baden-Baden mitteilte. TUI war 1998 eingestiegen, hatte 2008 seine Anteile auf 70 Prozent erhöht und in den vergangenen Jahren sukzessive zugekauft. Schon damals hieß es, Kögel wolle sich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Der Gründer saß allerdings immer noch an der Spitze des Aufsichtsrats. dpa