Türkischer Wirtschaftsminister will in Köln Wahlkampf machen

Köln. Der Streit über die Absagen von Wahlkampf-Auftritten türkischer Politiker in Deutschland hat zu schweren diplomatischen Verwerfungen geführt. Der türkische Wirtschaftsminister will heute Abend trotzdem nach Nordrhein-Westfalen kommen und in einem Kölner Hotel auftreten. Dabei wird er für das von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern sprach sich für ein EU-weites Verbot aus. Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll, sagte Kern der «Welt am Sonntag». dpa