Türkischer Wirtschaftsminister soll in Frechen auftreten

Frechen/Istanbul. Nach der Absage durch die Stadt Köln soll der Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag nun im nahe gelegenen Frechen stattfinden. Zeybekci will dort am Sonntagabend ab 18.30 Uhr sprechen, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht. Die Stadt Köln hatte sich zuvor geweigert, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) einen Saal im Bezirksrathaus Porz für eine Veranstaltung mit Zeybekci zu vermieten. Am Donnerstag hatte die baden-württembergische Stadt Gaggenau einen Auftritt von Justizminister Bekir Bozdag untersagt. dpa